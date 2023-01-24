Краснодарский край возглавил топ популярных направлений для отдыха в феврале
Общество
24.01.2023 14:12
Согласно исследованию, проведенному Ассоциацией туроператоров России, на длительные февральские выходные россияне чаще всего планируют поездки в Краснодарский край, Подмосковье, Москву, Санкт-Петербург.
Интерес туристов вызывает отдых в отелях, горнолыжные и экскурсионные туры по России. Отмечается, что в период с 23 по 26 февраля многие отельеры поднимают цены на 10-20%. В основном цены растут на горнолыжных направлениях, а также в Подмосковье.
Самым востребованным направлением на февральские праздники станет Краснодарский край, в частности Сочи. По оценкам экспертов, продажи туров на Кубань у туроператоров превысят 50%. Среди кубанских курортов специалисты также выделяют Геленджик и Анапу, сообщает пресс-служба АТОР.
Читайте также: с начала года на 15% выросла стоимость отдыха на курортах Краснодарского края.
Популярные новости
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
- Открытие городского пляжного комплекса в Краснодаре перенесли на 2024 год
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- Морпорт Сочи намерен запустить пассажирские перевозки в Грузию и Абхазию
- В Геленджике начали менять документы для жителей проспекта Геленджикского
- Поссорилась с мужем: пьяную женщину на иномарке задержали в Абинском районе