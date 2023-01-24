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Краснодарский край возглавил топ популярных направлений для отдыха в феврале

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-vozglavil-top-populyarnyh-napravlenij-dlya-otdyha-v-fevrale
Краснодарский край возглавил топ популярных направлений для отдыха в феврале
Фото пресс-службы администрации Сочи

Согласно исследованию, проведенному Ассоциацией туроператоров России, на длительные февральские выходные россияне чаще всего планируют поездки в Краснодарский край, Подмосковье, Москву, Санкт-Петербург.

Интерес туристов вызывает отдых в отелях, горнолыжные и экскурсионные туры по России. Отмечается, что в период с 23 по 26 февраля многие отельеры поднимают цены на 10-20%. В основном цены растут на горнолыжных направлениях, а также в Подмосковье.

Самым востребованным направлением на февральские праздники станет Краснодарский край, в частности Сочи. По оценкам экспертов, продажи туров на Кубань у туроператоров превысят 50%. Среди кубанских курортов специалисты также выделяют Геленджик и Анапу, сообщает пресс-служба АТОР.

Читайте также: с начала года на 15% выросла стоимость отдыха на курортах Краснодарского края.

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