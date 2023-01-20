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С начала года на 15% выросла стоимость отдыха на курортах Краснодарского края

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-na-15-vyrosla-stoimost-otdyha-na-kurortah-krasnodarskogo-kraya
С начала года на 15% выросла стоимость отдыха на курортах Краснодарского края
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

С января эксперты зафиксировали рост стоимости на летний отдых на курортах Кубани. Они предполагают, что цены продолжат расти с увеличением загрузки отелей.

Наиболее популярными направлениями для летнего отдыха в Краснодарском крае являются Сочи, Анапа и Геленджик.

«Рост цен на размещение в Краснодарском крае, по сравнению с прошлым годом, на данный момент составил порядка 15%. С ростом загрузки отелей цены тоже будут расти», — сообщили в пресс-службе национального туроператора «Алеан».

Также отмечается, что гостиницы и отели Кубани предлагают не так много специальных условий при раннем бронировании летнего отдыха. Это связано со стабильно высоким спросом. Так, по данным туроператора, на Сочи, Анапу и Геленджик приходится 38%, 19% и 16% бронирований соответственно. Спрос на летний отдых в Сочи вырос на 63%, в Анапу — на 38% и в Геленджик — на 55%, сообщает ТАСС.

Читайте также: турфирмы раньше обычного завершат акцию раннего бронирования курортов Кубани.

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