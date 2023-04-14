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Сочи вошел в тройку популярных направлений для семейного отдыха на майские праздники

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochi-voshel-v-trojku-populyarnyh-napravlenij-dlya-semejnogo-otdyha-na-majskie-prazdniki
Сочи вошел в тройку популярных направлений для семейного отдыха на майские праздники
Фото пресс-службы администрации Сочи

Специалисты сервиса для планирования путешествий провели исследование и выяснили, число заказов на длинные майские выходные среди путешественников с детьми увеличилось на 57,1% в сравнении с прошлым годом.

Самым популярный город для семейного отдыха в майские праздники — Санкт-Петербург. Поездки туда запланировали 20,5% от всех отельных бронирований по России.

Второе место занял Сочи. Там провести праздники запланировали 15% путешественников. На третьем месте Москва — 14,5%.

Чаще всего семьи бронируют отели на 4-7 дней — 47,4% бронирований. Еще 25,8% туристов поедут отдыхать на 2-3 дня. Однодневные путешествия планируют 21,9%, пишут «Известия».

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