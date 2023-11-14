Сочи вошел в топ самых востребованных направлений в России для зимнего отдыха

Аналитики сервиса для планирования путешествий провели исследование и узнали, какие города российские туристы намерены посетить предстоящей зимой.

Отмечается, что наибольшее число путешественников планирует зимние поездки в Москву — на столицу приходится 24,2% от всех отельных заказов. На втором месте по этому показателю расположился Санкт-Петербург.

Третью строчку востребованных направлений у россиян занимает поездка в горы, а именно в село Эсто-Садок, которое находится в Адлерском районе Сочи. На этот поселок приходится 9,6% бронирований.

«Кроме того, в топ-10 популярных направлений вошли Сочи (доля — 7,5%), Казань (3,1%), Калининград (2,9%), Нижний Новгород (1,9%), Иркутск (1,7%), Мурманск (1,3%) и Шерегеш (1,1%)», — сообщили аналитики сервиса.

При этом зимний отдых в турецком Стамбуле пользуется наибольшей популярностью среди российских туристов. Также традиционно отдыхающих привлекает Таиланд, сообщает RT.

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