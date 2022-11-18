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Сочи вошел в топ-5 российских городов, где туристы планируют отдохнуть в новогоднюю ночь

Общество
18.11.2022 09:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochi-voshel-v-top-5-rossijskih-gorodov-gde-turisty-planiruyut-otdohnut-v-novogodnyuyu-noch
Видео канала «Кубань 24»

Соответствующее исследование провел крупный сервис бронирования жилья.

Выяснилось, что потребности путешественников в этом году возросли. Они стали тщательно продумывать программу своих каникул. Так, Сочи занял пятое место среди вариантов, куда отправиться на Новый год. Выше него в рейтинге оказались Кисловодск, Суздаль, Шерегеш и Осташков.

Как отметили исследователи, зимой, помимо комфорта и спортивного отдыха, россиянам нужны баня, организованные развлечения и оригинальные предложения, например, верховая езда, экстрим на снегоходах или рыбалка.

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