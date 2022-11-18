Сочи вошел в топ-5 российских городов, где туристы планируют отдохнуть в новогоднюю ночь
Общество
18.11.2022 09:56
Соответствующее исследование провел крупный сервис бронирования жилья.
Выяснилось, что потребности путешественников в этом году возросли. Они стали тщательно продумывать программу своих каникул. Так, Сочи занял пятое место среди вариантов, куда отправиться на Новый год. Выше него в рейтинге оказались Кисловодск, Суздаль, Шерегеш и Осташков.
Как отметили исследователи, зимой, помимо комфорта и спортивного отдыха, россиянам нужны баня, организованные развлечения и оригинальные предложения, например, верховая езда, экстрим на снегоходах или рыбалка.
Читайте также: Сочи стал самым популярным направлением для отдыха осенью.
Популярные новости
- Украинская ракета в Польше: делаем выводы
- Туроператоры открыли ранние продажи летних путевок в Краснодарский край на 2023 год
- В Анапе на Театральной площади установят сцену с LED-экраном, амфитеатр и зону патио
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- Снег накрыл около 90% территории России
- В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки