Сочи стал самым популярным направлением для отдыха осенью
Общество
15.11.2022 09:23
Около 14% всех бронирований по России приходится именно на этот город-курорт, сообщил один из крупнейших интернет-сервисов по подбору жилья.
Предзимний пейзаж в субтропиках кардинально отличается от других климатических зон, где уже наблюдаются первые заморозки. В этот период, судя по списку предпочтений, туристы отправляются либо в сторону тепла, либо к культурно-историческим местам.
Следом за Сочи в топ туристических направлений вошли Санкт-Петербург и Москва, а замыкает десятку карельская Сортавала. Средняя стоимость ночи в отеле этой осенью колеблется от 2,5 тыс. до 7,5 тыс. рублей. При этом Сочи на фоне остальных городов предлагает весьма бюджетную цену.
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