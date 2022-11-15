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Сочи стал самым популярным направлением для отдыха осенью

Общество
15.11.2022 09:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochi-stal-samym-populyarnym-napravleniem-dlya-otdyha-osenyu
Видео канала «Кубань 24»

Около 14% всех бронирований по России приходится именно на этот город-курорт, сообщил один из крупнейших интернет-сервисов по подбору жилья.

Предзимний пейзаж в субтропиках кардинально отличается от других климатических зон, где уже наблюдаются первые заморозки. В этот период, судя по списку предпочтений, туристы отправляются либо в сторону тепла, либо к культурно-историческим местам.

Следом за Сочи в топ туристических направлений вошли Санкт-Петербург и Москва, а замыкает десятку карельская Сортавала. Средняя стоимость ночи в отеле этой осенью колеблется от 2,5 тыс. до 7,5 тыс. рублей. При этом Сочи на фоне остальных городов предлагает весьма бюджетную цену.

Читайте также: афиша событий Сочи с 14 по 20 ноября.

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