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Сочи вошел в топ-3 популярных городов для отдыха на майские праздники

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochi-voshel-v-top-3-populyarnyh-gorodov-dlya-otdyha-na-majskie-prazdniki
Сочи вошел в топ-3 популярных городов для отдыха на майские праздники
Фото пресс-службы администрации Сочи

За год спрос на отдых в России снизился на 10,2%, а на зарубежные поездки вырос в 1,5 раза, следует из исследования онлайн-сервиса бронирований.

Сочи занял третье место среди городов России — 6,6% визитов. На курорте туристы чаще всего выбирали отели категории три звезды.

Лидером среди популярных городов для отдыха в длинные майские выходные стала Москва — ее выбрал каждый пятый отдыхающий. Второе место у Санкт-Петербурга — 16,8%. В Москве отдыхающие чаще выбирали четырехзвездочные отели, в северной столице — апартаменты, гостевые дома и хостелы.

Среди зарубежных городов лидирует Стамбул — там гостиницы бронировал каждый 10 турист. В топ-3 также вошли Минск и Дубай — туда ездили 5% туристов, сообщает РИА «Новости».

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