Сочи и Анапа вошли в тройку популярных направлений для трехдневного отдыха в июне

Российский сервис бронирования отелей и квартир проанализировав данные заявок на бронирование, которые оставляют российские туристы, и определил самые популярные направления для путешествий на три дня в июне.

Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург с 22% трехдневных бронирований. В Северной столице в среднем сутки в отеле обойдутся в 6,1 тыс. рублей.

На втором месте Сочи — 15% бронирований. Там ночь в гостинице стоит в среднем 3,6 тыс. рублей.

На третьем месте — Анапа с 5% от всего числа июньских броней. Цена номера в сутки составляет около 2,7 тыс. рублей.

Москва заняла 4-е место. Замыкает пятерку направлений-лидеров Казань. Геленджик находится на 6-м месте, Кабардинка — на 7-м, сообщает пресс-службе Tvill.ru.

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