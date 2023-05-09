Адлер вошел в топ-3 мест для отдыха с детьми в июне

Российский сервис для планирования путешествий выяснил, где россияне с детьми чаще всего бронируют отели на июнь.

Самым популярным местом с большинством бронируемых отелей стал Санкт-Петербург — 24,2% бронирований. Второе место занял Адлер — 21,3%, третье Москва — 13,2%.

В топ-10 также вошли Эсто-Садок — 9%, Сочи — 8,6%, Анапа — 7,4%, а также Ростов-на-Дону — 4,3%, Казань — 4,2%, поселок Витязево — 4,0% и Геленджик — 3,9%.

Среди зарубежных направлений для семейного отдыха лидером стал Ереван — 10,3% бронирований, второе место занял Стамбул — 9,2%, третье Анталья — 5%. Также в топ направлений вошли Париж — 4,8%, Дубай — 4,6%, Мадрид — 3,8%, Паттайя — 3,3%, Батуми — 3,1%, Барселона — 2,9% и Мармарис — 2,8%, сообщает RT.

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