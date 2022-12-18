Сочи вошел в пятерку городов, где россияне хотели бы встретить Новый год
Общество
18.12.2022 09:06
Опрос на тему того, какие из городов россияне считают самыми привлекательными для встречи Нового года, провел один из сервисов для планирования путешествий.
В Москве встретить Новый год хотели бы 24% опрошенных. В Санкт-Петербурге — 20%, в Калининграде — 10%. На четвертом месте списка привлекательных городов для встречи Нового года находится Сочи — 7,2%. Россияне отметили, что в Сочи их привлекает уровень отелей и комфортная для зимы погода.
После Сочи идут Казань (6,3%), Великий Устюг (3,5%). Владивосток (2,4%) и Мурманск (2,4%). Замыкают десятку Нижний Новгород (2,3%) и Екатеринбург (1,6%), пишет RT.
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