Сочи вошел в пятерку городов, где россияне хотели бы встретить Новый год

Опрос на тему того, какие из городов россияне считают самыми привлекательными для встречи Нового года, провел один из сервисов для планирования путешествий.

В Москве встретить Новый год хотели бы 24% опрошенных. В Санкт-Петербурге — 20%, в Калининграде — 10%. На четвертом месте списка привлекательных городов для встречи Нового года находится Сочи — 7,2%. Россияне отметили, что в Сочи их привлекает уровень отелей и комфортная для зимы погода.

После Сочи идут Казань (6,3%), Великий Устюг (3,5%). Владивосток (2,4%) и Мурманск (2,4%). Замыкают десятку Нижний Новгород (2,3%) и Екатеринбург (1,6%), пишет RT.

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