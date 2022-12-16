Около 12 тыс. рублей планируют потратить на новогодние подарки жители Краснодара

Опрос среди экономически-активных жителей почти 700 российских населенных пунктов с 24 ноября по 14 декабря провели аналитики одного из российских сервисов по поиску работы.

У участников спрашивали, сколько они планируют потратить на новогодние подарки для родственников. Средняя сумма составила 12,5 тыс. рублей. Жители Краснодара назвали сумму 12 тыс. 100 рублей. По этому показателю столица Кубани заняла 12 место.

Первое место заняла столица — москвичи планирую потратить 16,5 тыс. рублей. Затем идут Ростов-на-Дону (16 тыс. рублей), Красноярск (15 тыс. рублей), Санкт-Петербург (14,5 тыс. рублей). Замыкает пятерку городов с самыми большими бюджетами на подарки Екатеринбург — 13,5 тыс. рублей.

Самый скромный бюджет оказался у жителей в Самары, Казани, Новосибирске и Омске — от 12 тыс. рублей до 11 тыс. рублей.

Чаще всего россияне готовят новогодние подарки для родственников — 66%. Каждый третий (33%) подарит что-то своей второй половинке, каждый пятый (20%) — друзьям. Всего 13% сказали, что сделаю подарок самому себе. Еще меньше собираются делать подарки коллегам по работе — 9%. Совсем не будут никому ничего дарить на Новый год 17% респондентов, сообщает пресс-служба SuperJob.

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