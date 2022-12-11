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«Невозможно спать. Соседи две недели гуляют»: 2% краснодарцев ненавидят Новый год

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nevozmozhno-spat-sosedi-dve-nedeli-gulyayut-2-krasnodartsev-nenavidyat-novyj-god
«Невозможно спать. Соседи две недели гуляют»: 2% краснодарцев ненавидят Новый год
Фото restoclub.ru

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob со 2 по 8 декабря провел опрос среди жителей Краснодара об их отношении к Новому году. Большинство любят этот праздник с детства. 

Так, 34% краснодарцев очень любят Новый год, еще 30% — тоже любят, но «без фанатизма». Спокойно к празднованию наступления нового года относятся 29% респондентов. 

А вот 5% опрошенных признались, что не любят Новый год, еще 2% — ненавидят зимние праздники: «Дома невозможно спать. Соседи 2 недели гуляют на полную катушку».

Женщины чаще мужчин питают теплые чувства к этому празднику. Бездетные и люди, зарабатывающие более 80 тыс. рублей в месяц, чаще признаются в нелюбви к Новому году. В целом радуются празднику в основном респонденты до 34 лет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе SuperJob.

Читайте также: в Краснодаре лучшим подарком на Новый год женщины назвали отпуск, а мужчины — деньги.

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