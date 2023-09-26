Сочи вошел в число городов, где почтят память погибших основателей ЧВК «Вагнер»

Возложение цветов к военным мемориалам в память о погибших 23 августа 2023 года в авиакатастрофе Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине пройдет 1 октября в 31 городе России.

В Адлере возложение цветов в память о погибших основателях ЧВК «Вагнер» пройдет на Мемориальном комплексе у памятника воинам-интернационалистам.

Все желающие могут возложить цветы к мемориалам ЧВК «Вагнер» и почтить память героев, сообщает Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

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