Сочи стал самым популярным направлением для отдыха в конце года
Общество
09.11.2022 09:29
Топ популярных курортов составил российский сервис бронирования отелей и квартир.
На первом месте оказался Сочи, второе и третье поделили Санкт-Петербург и Москва. Кроме того, в десятку лидеров попали еще три морских направления — это Ялта и Гагра на Черном море, а также Калининград на Балтийском.
Среди «непляжных» туров в топ вошли Кисловодск, Махачкала и Минск. Обойдется такой отдых в среднем от 2,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей в сутки.
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