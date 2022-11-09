Сочи стал самым популярным направлением для отдыха в конце года

Видео канала «Кубань 24»

Топ популярных курортов составил российский сервис бронирования отелей и квартир.

На первом месте оказался Сочи, второе и третье поделили Санкт-Петербург и Москва. Кроме того, в десятку лидеров попали еще три морских направления — это Ялта и Гагра на Черном море, а также Калининград на Балтийском.

Среди «непляжных» туров в топ вошли Кисловодск, Махачкала и Минск. Обойдется такой отдых в среднем от 2,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей в сутки.

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