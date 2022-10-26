Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Сочи стал самым популярным направлением для авиаперелетов в ноябрьские праздники

Общество
26.10.2022 08:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochi-stal-samym-populyarnym-napravleniem-dlya-aviapereletov-v-noyabrskie-prazdniki
Видео канала «Кубань 24»

Количество покупок авиабилетов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменилось.

При этом уже определились самые популярные направления ноябрьских выходных, отметили аналитики одного из крупных сервисов онлайн-продаж. В этом списке лидирует Сочи, далее идут Санкт-Петербург и Калининград. Ниже первой тройки — Минеральные Воды, Махачкала и Казань.

Средний чек за перелет по России туда и обратно сейчас составляет около 11 тыс. рублей. Билеты на рейсы в другие страны обойдутся в два раза дороже. На период с 3 по 6 ноября лишь четверть броней приходится на зарубежные направления.

Читайте также: на «Розе Хутор» зимний горнолыжный сезон планируют начать 23 декабря.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой
В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой
Жителей Сочи приглашают бесплатно посмотреть на солнечное затмение через телескоп
Жителей Сочи приглашают бесплатно посмотреть на солнечное затмение через телескоп
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Жители Краснодарского края 25 октября увидят частное солнечное затмение
Жители Краснодарского края 25 октября увидят частное солнечное затмение
В Краснодаре потушили пожар на СТО в станице Елизаветинской
В Краснодаре потушили пожар на СТО в станице Елизаветинской
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. Рестораны KFC в России снова откроются под брендом Rostic’s
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодаре хирурги провели сложную операцию по удалению 6-сантиметровой опухоли
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях