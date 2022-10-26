Сочи стал самым популярным направлением для авиаперелетов в ноябрьские праздники
Общество
26.10.2022 08:43
Количество покупок авиабилетов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменилось.
При этом уже определились самые популярные направления ноябрьских выходных, отметили аналитики одного из крупных сервисов онлайн-продаж. В этом списке лидирует Сочи, далее идут Санкт-Петербург и Калининград. Ниже первой тройки — Минеральные Воды, Махачкала и Казань.
Средний чек за перелет по России туда и обратно сейчас составляет около 11 тыс. рублей. Билеты на рейсы в другие страны обойдутся в два раза дороже. На период с 3 по 6 ноября лишь четверть броней приходится на зарубежные направления.
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