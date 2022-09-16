Сочи стал самым популярным и дорогим курортным городом России в бархатный сезон

Фото пресс-службы Кавказского биосферного заповедника

В городе-курорте из-за потока туристов наблюдается избыточный спрос на аренду жилья. Активность нанимателей на 254% выше, чем в тот же период 2021 года.

Средняя ставка посуточной аренды жилья выросла за год на 33%, до 5,07 тыс. руб. На втором месте по росту спроса — Новороссийск. Средняя ставка в городе выросла на четверть, до 2,98 тыс. руб. Третье место у Анапы с ростом спроса на 82%. Сутки аренды в городе-курорте подорожали на 28%, до 3,39 тыс. руб.

Заметный рост отмечен в Геленджике. Цены в этом городе выросли на 25% (до 4,53 тыс. руб.).

Отмечается, что в Крыму ситуация противоположная. Если Сочи сейчас переживает туристический «бум», то на курортах полуострова ситуация следующая:

в Ялте спрос упал на 67%, цены упали до 4,81 тыс. рублей;

в Алуште снижение спроса составило 69%;

в Евпатории спрос обвалился на 82%;

в Феодосии спрос снизился на 55%.

Спрос на недвижимость наблюдается и в Симферополе, но в сравнении с аналогичным периодом 2021 года он стал ниже вполовину.

Вероятно, на снижение турпотока и, как следствие, спроса на аренду жилья повлияло закрытие аэропорта «Симферополь». В то время как в Сочи авиасообщение работает, сообщает «РБК».

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