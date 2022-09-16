Опрос: ограничения по выдаче «шенгена» не повлияют на отпуск большинства краснодарцев
По данным исследования, ограничения по выдаче россиянам виз стран Шенгенского договора мало повлияли на планы 62% жителей Краснодара. Горожане попросту не собирались ехать на отдых в Европу.
Откажутся от поездок в страны, где нужна виза, 16% респондентов. Стараться получить разрешение на въезд для путешествий будут 9%.
Отказаться от поездок в Европу готовы 20% жителей краевой столицы, чей доход превышает 80 тыс. руб. В основном такой ответ дают респонденты старше 45 лет. Их доля составляет 28%. Среди опытных путешественников, бывавших в Европе один или несколько раз в год, от отпуска отказываются более 30%.
Людей, не оставляющих попытки получить «шенген» возрастом до 34 лет, почти вдвое больше, чем среди 45-44 летних. Каждый пятый против — 11%. Туристы, отдыхавшие в Европе два и более раз в год, сообщали о намерении побороться за визу в несколько раз чаще опрошенных без опыта подобных поездок (56% против 18%), сообщает сервис SuperJob.
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