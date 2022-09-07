Сочи стал первым среди муниципалитетов края по объему курортно-туристских услуг
С начала 2022 года оборот крупных и средних организаций Сочи составил 203 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 4%.
«В курортно-туристском комплексе Сочи оборот только за июль увеличился на 30% и составил 33,3 млрд рублей. По объемам услуг курортно-туристского комплекса наш город занимает первое место среди муниципальных образований края», — подчеркнула заместитель главы Сочи Светлана Калинина.
Хорошие показатели демонстрирует розничная торговля. Оборот за июль увеличился на 22%. Транспортные организации уже оказали услуг на 15 млрд рублей. Это на 12% больше аналогичного периода 2021 года. Строительный сектор увеличил объемы на 18%. Оборот составил 5,5 млрд рублей.
За 2022 год количество малых и средних предприятий увеличилось до 33,9 тыс., что более чем на 2% превышает показатели минувшего года, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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