Сочи стал одним из главных направлений для перелетов в России

Аналитики подвели итоги уходящего года и выяснили, куда россияне летали чаще всего за последние 12 месяцев.

Согласно исследованию, доля внутренних перелетов в России в 2023 году составила 82%. Авиаперелеты в стране в среднем планировали за 21 день до поездки.

В уходящем году россияне чаще всего летали в Москву. Второе место в рейтинге популярных авианаправлений у Сочи. Средняя стоимость билетов на курорт в обе стороны составила 16,7 тыс. рублей. В среднем в Сочи туристы проводили 8 дней.

В рейтинг самых популярных авианаправлений страны также вошли Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды и Казань, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании «Яндекс».

С 24 февраля 2022 года аэропорт Сочи стал единственной работающей авиагаванью в регионе, выполняя роль транспортного хаба в Краснодарском крае.

Читайте также: на новогодние праздники назначили дополнительные авиарейсы в Сочи. В новогодние каникулы традиционно увеличивается пассажиропоток на популярных направлениях.