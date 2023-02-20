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Сочи стал лидером по ранним бронированиям на лето среди авианаправлений для отдыха

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochi-stal-liderom-po-rannim-bronirovaniyam-na-leto-sredi-avianapravlenij-dlya-otdyha
Сочи стал лидером по ранним бронированиям на лето среди авианаправлений для отдыха
Фото пресс-службы администрации Сочи

Всего около 93% ранних бронирований приходится на внутренние направления России, еще 7% — на отдых за границей.

Первое место среди направлений по России для раннего бронирования занял Сочи — туда оформляют около 35% авиабилетов. На втором месте по популярности Москва — 9%, на третьем — Санкт-Петербург — 7%. Также в пятерку лидеров вошли Калининград — 6% и Минеральные Воды — 4,6%.

В топ-5 маршрутов внутри России вошли Москва — Сочи, Санкт-Петербург — Сочи, Москва — Калининград, Екатеринбург — Сочи и Новосибирск — Сочи.

Полет из Москвы в Сочи и обратно обойдется в среднем в 16 тыс. 838 рублей, из Санкт-Петербурга в Сочи — 21 тыс. 201 рубль, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса путешествий «Туту».

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