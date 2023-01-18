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По итогам 2022 года Краснодарский край стал лидером Национального туристического рейтинга

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/po-itogam-2022-goda-krasnodarskij-kraj-stal-liderom-natsionalnogo-turisticheskogo-rejtinga
По итогам 2022 года Краснодарский край стал лидером Национального туристического рейтинга
Фото пресс-службы администрации Сочи

Рейтинг лучших туристических регионов РФ эксперты журнала «Отдых в России» и Центра «Рейтинг» составили на анализе статистики, комментариев экспертов и публикаций в СМИ.

Первое место Национального туристического рейтинга занял Краснодарский край, набрав 121,7 балла, на втором месте Московская область с 119,2 балла, на третьем месте Москва с 118,9. В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург — 117,9 и Крым — 112,7 балла.

Ставропольский край на 14 месте рейтинга — 95,8, Ростовская область на 21 месте — 89,9, Адыгея на 72 месте — 35,1 балла.

Несмотря на то, что прошедший год стал непростым для нашей страны с точки зрения экономики, для сферы туризма он был достаточно успешным. Почти все экономические показатели выше аналогичных за 2021 год.

Читайте также: в 2023 году курорты Краснодарского края планируют принять не менее 17,5 млн туристов. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на планерном совещании по реализации планов на год.

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