Сочи снова подтопило после сильного дождя
Происшествия
23.07.2022 22:26
Вечером 23 июля на территории курорта выпали осадки. В результате подтопило придомовые территории и дороги в Центральном и Хостинском районах.
В Хостинском районе уровень воды Бзугу поднялся до неблагоприятных отметок. На место прибыли спасатели и глава района.
Специалисты и техника готовы оперативно приступить к устранению последствий ЧС в Сочи, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
В местных соцсетях сообщают, что в Сочи сейчас вода бурным потоком стекает по дорогам, затрудняя движение автомобилям. Самая трудная обстановка сложилась на улице Донской. Движение общественного транспорта там временно парализовано.
Читайте также: в ночь на 23 июля в Лазаревском районе из-за сильного дождя подтопило 14 дворов частных домов.
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