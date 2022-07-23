Сочи снова подтопило после сильного дождя

Фото паблика "Типичный Сочи"

Вечером 23 июля на территории курорта выпали осадки. В результате подтопило придомовые территории и дороги в Центральном и Хостинском районах.

В Хостинском районе уровень воды Бзугу поднялся до неблагоприятных отметок. На место прибыли спасатели и глава района.

Специалисты и техника готовы оперативно приступить к устранению последствий ЧС в Сочи, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

В местных соцсетях сообщают, что в Сочи сейчас вода бурным потоком стекает по дорогам, затрудняя движение автомобилям. Самая трудная обстановка сложилась на улице Донской. Движение общественного транспорта там временно парализовано.

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