Сочи признали одним из самых романтичных городов России

Опрос о самых романтичных городах страны провели среди 2 тыс. жителей России.

Наиболее романтичным за белые ночи, архитектуру и атмосферу назвали Санкт-Петербург — 41%. Второе место у Калининграда и Москвы — за них проголосовали по 8% респондентов.

Пятерку замыкают Сочи и Казань — они набрали 7 и 8% голосов соответственно.

В топ романтичных городов также вошли Нижний Новгород, Урюпинск, Владивосток, Екатеринбург, Суздаль, Кисловодск, Самара, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Мурманск, Сортавала, Петропавловск-Камчатский и Коломна, пишут «Известия».

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