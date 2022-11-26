Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Сочи приближается к рекордному турпотоку в современной истории

Общество
26.11.2022 13:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochi-priblizhaetsya-k-rekordnomu-turpotoku-v-sovremennoj-istorii
Сочи приближается к рекордному турпотоку в современной истории
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

К концу ноября 2022 года Сочи принял порядка 6,7 млн гостей, планируется, что всего до конца года приедет более 7 млн отдыхающих. Это станет рекордным показателем.

Сейчас загрузка сочинского горного кластера в новогодние праздники приближается к 70%. Ожидается еще больше гостей, так как в соответствии со спецификой текущего года основная часть туристов покупает путевки ближе к датам заезда. При этом в пятизвездочных отелях свободных номеров практически не осталось.

С 28 декабря по 28 января в Сочи традиционно будет работать круглосуточный оперативный штаб, который будет координировать работу всех городских, ресурсноснабжающих, оперативных служб и правоохранительного блока. Его первое заседание уже состоялось. Особое внимание уделяют антитеррористической безопасности, санитарному контролю, транспортному обслуживанию.

В Сочи всего свыше 165 объектов туристского показа, из них зимой продолжат работать более 37. Кроме того, уже открылись 36 зимних пляжей во всех районах города, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: в Сочи канатные дороги подготовили к зимнему сезону раньше срока.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
СК: во время стрельбы в Крымске погибли четыре человека, включая стрелка
СК: во время стрельбы в Крымске погибли четыре человека, включая стрелка
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Крымске мужчина открыл стрельбу возле торгового центра, есть погибшие
В Крымске мужчина открыл стрельбу возле торгового центра, есть погибшие
«Винный гид России-2022»: вина Краснодарского края вошли в список лучших
«Винный гид России-2022»: вина Краснодарского края вошли в список лучших
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
  3. Зима близко: на следующей неделе в Краснодарский край придет похолодание
  4. СК: во время стрельбы в Крымске погибли четыре человека, включая стрелка
  5. В Краснодаре закрасили портрет Децла, на его месте появился мурал с Василием Чапаевым
  6. В Краснодаре начали устанавливать новогодние елки
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях