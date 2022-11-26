Сочи приближается к рекордному турпотоку в современной истории
К концу ноября 2022 года Сочи принял порядка 6,7 млн гостей, планируется, что всего до конца года приедет более 7 млн отдыхающих. Это станет рекордным показателем.
Сейчас загрузка сочинского горного кластера в новогодние праздники приближается к 70%. Ожидается еще больше гостей, так как в соответствии со спецификой текущего года основная часть туристов покупает путевки ближе к датам заезда. При этом в пятизвездочных отелях свободных номеров практически не осталось.
С 28 декабря по 28 января в Сочи традиционно будет работать круглосуточный оперативный штаб, который будет координировать работу всех городских, ресурсноснабжающих, оперативных служб и правоохранительного блока. Его первое заседание уже состоялось. Особое внимание уделяют антитеррористической безопасности, санитарному контролю, транспортному обслуживанию.
В Сочи всего свыше 165 объектов туристского показа, из них зимой продолжат работать более 37. Кроме того, уже открылись 36 зимних пляжей во всех районах города, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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