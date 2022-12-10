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Сочи получил 26 новых экологичных автобусов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochi-poluchil-26-novyh-ekologichnyh-avtobusov
Сочи получил 26 новых экологичных автобусов
Фото пресс-службы администрации Сочи

Автопарк города-курорта получил 26 автобусов ЛИАЗ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Транспорт на газомоторном топливе. Всего при поддержке Правительства РФ и губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева за три года получим 77 таких автобусов», — написал в Telegram мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Он отметил, что новые экологичные автобусы выйдут на улицы курорта с нового года. Их направят в Центральный район на наиболее загруженные маршруты.

В автобусах ЛИАЗ соблюдены требования безбарьерной среды, а также есть мощная климатическая установка.

По словам Копайгородского, экологичные автобусы уже в следующем году станут основой автопарка города. Для этого сейчас готовят необходимую инфраструктуру. Так, на территории МУП «Сочиавтотранс» разместят газомоторную заправку.

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