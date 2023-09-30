«Сочи Парк» снова признали лучшим парком развлечений в России

Парк в Сочи на международном XXI смотре-конкурсе «Хрустальное колесо» завоевал награду в номинации «Лучший открытый парк развлечений с количеством посетителей более 1 млн в год».

Парки оценивали по количеству, качеству, безопасности аттракционов, а также новациям года. Для «Сочи Парка» эта награда уже девятая в коллекции.

«Концепция «Сочи Парка» полностью соответствует задачам, которые ставит президент и правительство России по развитию круглогодичных семейных парков развлечений. С начала года его посетило уже более 1,3 млн гостей», — рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Теперь «Сочи Парк» представят на стенде Краснодарского края на форуме-выставке «Россия». Крупнейшее мероприятие будет проходить в Москве с 4 ноября по 12 апреля 2024 года.

В этом году в сочинском парке развлечений появился самый большой в Европе водный аттракцион «Морская царевна». А в 2024 году планируют открыть еще два абсолютно новых аттракциона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за 2023 год «Сочи Парк» планировал вложить 1,5 млрд рублей в строительство новых аттракционов.