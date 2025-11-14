Сочи Парк ищет Бабу Ягу с навыками ворчания на 250 тыс. рублей в месяц

Тематический парк развлечений «Сочи Парк» открыл вакансию исполняющего обязанности Бабы Яги. От кандидатов ждут знания русского языка, народных сказок и развитых навыков ворчания.

Зарплата исполняющего обязанности Бабы Яги — от 250 тыс. рублей в месяц до вычета налогов. Парк предлагает официальное трудоустройство, жилплощадь на территории парка («в формате избы»), дополнительный отпуск и бонусы в традиционные славянские праздники. Работать придется по сменному графику 2/2, участвовать в жизни парка и ежедневно взаимодействовать с гостями.

Уточняется, что и. о. Бабы Яги станет ключевой фигурой команды сказочных персонажей и будет курировать Кощея, Кикимору и Змея Горыныча. Бабе Яге придется еженедельно участвовать в планерках, где можно быть «всегда против». Также в списке обязанностей: открытая критика инициатив коллег и руководства и поддержание «здоровой» атмосферы в коллективе.

В частности, Бабе Яге нужно будет напоминать Кощею «о хрупкости его яйца», отслеживать уровень выгорания Горыныча и следить за тем, чтобы Кикимора прилично одевалась.

Претендентам на пост и. о. Бабы Яги необходимо свободное владеть современным русским языком и знать основы древнерусского.

«Преимуществом станет внешность, близкая к образу Бабы Яги без грима и костюма, опыт работы в детском театре, регистратуре или комендатуре общежития, а также развитые навыки ворчания и злобного бубнения», — сообщили в пресс-службе парка.

Приветствуется умение ориентироваться в лесу и экспертное знание русских народных сказок.

«Баба Яга — один из самых узнаваемых и любимых персонажей у наших гостей. Это не просто сказочный образ, а лицо парка и амбассадор индекса счастья среди детей и взрослых. Мы действительно ищем человека, который сможет ответственно относиться к этой роли, сочетать профессиональный сервис с харизмой персонажа и каждый день дарить детям и взрослым то самое чувство живой сказки. Для нас это важная и серьезная позиция, от которой во многом зависит впечатление гостей о парке», — сообщает пресс-служба «Сочи-Парка».

