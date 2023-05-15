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Сочи обогнал Москву и Санкт-Петербург по цене квартир в новостройках

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochi-obognal-moskvu-i-sankt-peterburg-po-tsene-kvartir-v-novostrojkah
Сочи обогнал Москву и Санкт-Петербург по цене квартир в новостройках
Фото пресс-службы администрации Сочи

По итогам апреля, стоимость 1 кв. метра в квартире на первичном рынке в Сочи выросла на 7,4% — до 348,9 тыс.

По этому показателю Сочи стал лидером России, обогнав Москву и Санкт-Петербург. Средняя стоимость квартиры в новостройках Сочи в апреле составила 12,5 млн рублей.

По данным портала «Мир квартир», в среднем в России в прошлом месяце цены на квартиры на первичном рынке снизились на 0,2% до 5,9 млн рублей. Больше всего стоимость жилья в новостройках снизилась в Кургане (-3,3% до 77,1 тыс. рублей), Москве (-2,3% до 322,7 тыс. рублей) и Саранске (-2,3% до 79,1 тыс. рублей), сообщает «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

Читайте также: Краснодар занял первое место среди городов-миллионников по объему нераспроданных квартир в новостройках.

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