Сочи обогнал Дубай, Лондон и Нью-Йорк по стоимости элитной недвижимости

Цены на престижную недвижимость главного курорта России продолжают стремительно расти.

По оценкам экспертов, сейчас цена 1 кв. метра на элитное жилье в Сочи составляет 1,4 млн рублей или 15,1 тыс. долларов. Это выше, чем в Дубае, Лондоне или Нью-Йорке.

Ожидается, что стоимость на элитную недвижимость в Сочи продолжит увеличиваться и уже в ближайшее время вырастет до 1,5 млн рублей за 1 кв. метв, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании «Неометрия».

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