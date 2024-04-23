Сочи на майских праздниках примет 350 тыс. туристов

В Сочи 23 апреля прошло заседание антитеррористической комиссии, на котором обсудили вопросы безопасности отдыха во время майских праздников.

По словам мэра курорта Алексея Копайгородского, Сочи на майских праздниках примет около 350 тыс. гостей. Запланировано около 200 мероприятий к Празднику весны и труда, Пасхе и Дню Победы.

«Безопасность в Сочи обеспечат более 1,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов, Росгвардии и представителей казачества. Маршруты патрулирования максимально приближены к местам проведения мероприятий. На каждой точке активности будут обеспечены все необходимые меры для охраны правопорядка. Под усиленный контроль взяли ключевые объекты городской инфраструктуры, в том числе транспортной, а также места массового пребывания людей», — написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Сейчас на курорте круглосуточно работает межведомственный оперативный штаб.

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