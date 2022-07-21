Сочи и Краснодар возглавили рейтинг «здоровых» городов России

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По результатам исследования, в котором приняли свыше 3 тыс. 700 человек от 18 лет из всех регионов РФ, самым подходящим городом для здорового образа жизни является Сочи. Серебро рейтинга взял Краснодар.

По данным опроса, 87% респондентов считают, что в их родном городе можно вести здоровый образ жизни. С ними не согласны 13% опрошенных.

Самым «здоровым» городом большинство участников опроса назвали Сочи (40%). По их мнению, ЗОЖ на курорте способствует климат (74%), природа (64%), также множество мест для прогулок, пробежек и экотропы (64%).

Краснодар с результатом 34% занял вторую строчку топа. Опрошенные отметили благоприятный климат (72%), места для пеших прогулок, пробежек и туризма (60%). Также обратили внимание на возможность питаться здоровой пищей и качественными местными продуктами (54%).

Бронзу получил Калининград. За него проголосовали 33% респондентов. Они оценили богатство и разнообразие природы (73%), широкодоступные места для прогулок, пробежек и туризма (68%) и мягкий климат (64%).

В топ-5 также оказались Санкт-Петербург (28%) и Москва (24%). Санкт-Петербург выбирали за большое количество мест для прогулок и троп здоровья (70%), широкодоступные места для занятий спортом и физической подготовкой (66%), обширные зеленые насаждения и природу (53%). Москву оценили за многочисленные места для занятий спортом (73%), доступные места для прогулок и пробежек (65%). Кроме того, респонденты отметили, что в Москве есть все возможности, чтобы питаться здоровой пищей (53%).

Далее в рейтинге расположились Казань (23%), Нижний Новгород (21%), Владивосток (18%), Ростов-на-Дону (18%) и Екатеринбург (16%).

Среди 22% участников опроса, отметивших вариант «Другое», чаще всего выбирали города Крыма. Там, по мнению респондентов, хорошие климатические условия, свежий воздух, много деревьев и зелени, доступных мест для прогулок и троп здоровья. Также отметили возможность питаться здоровой пищей и наличие мест для занятий спортом, сообщает пресс-служба сервиса «Работа.ру».

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