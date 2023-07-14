Сочи и Краснодар вошли в пятерку самых популярных городов для переезда ради работы

Аналитики провели опрос и выяснили, готовы ли россияне поменять место жительства ради работы.

Согласно результатам исследования, 40% опрошенных готовы переехать в другой город ради работы, если будут подходящие условия. При этом 39% респондентов не рассматривают вариант переезда ни при каких условиях.

Первое место в рейтинге городов для переезда занял Санкт-Петербург. В Северную столицу готовы переехать 39% опрошенных.

Москва на втором месте — 30%. Сочи занял третье место — 27%. В Краснодар ради работы готовы переехать 20% респондентов. На пятом месте — Казань (17% голосов).

Эксперты отметили, что первая четверка наиболее подходящих городов для переезда не изменилась с прошлого года.

Также в десятку городов-лидеров вошли Нижний Новгород (13%), Екатеринбург (12%), Новосибирск и Ростов-на-Дону (по 10%), пишет RT.

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