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Сочи и Краснодар поделили «бронзу» в топ-3 комфортных городов России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochi-i-krasnodar-podelili-bronzu-v-top-3-komfortnyh-gorodov-rossii
Сочи и Краснодар поделили «бронзу» в топ-3 комфортных городов России
Фото пресс-службы администрации Сочи

Города разделили третье место с Казанью. Первое место рейтинга заняла Москва, второе — Санкт-Петербург.

В целом жители городов по-разному оценивают уровень комфорта в них. Комфортными свои города считают 76% опрошенных, об обратном рассказали 20% россиян, еще 4% затруднились ответить.

Краснодар обладают сильным внешним территориальным брендом. Вместе с Казанью они разделили третье место — за них проголосовали 4% опрошенных. Эксперты считают, что оценки стали результатом кампаний по продвижению внутреннего туризма — отдыхающие приезжают в эти города на отдых, поэтому высоко их оценивают.

Важным критерием комфорта для 29% опрошенных стали возможности досуга и отдыха — чаще всего городам не хватает уличных пространств: пешеходных зон — 35%, рекреационных зон — 32%, пишут «Ведомости».

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