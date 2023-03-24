Сочи и Краснодар поделили «бронзу» в топ-3 комфортных городов России
Города разделили третье место с Казанью. Первое место рейтинга заняла Москва, второе — Санкт-Петербург.
В целом жители городов по-разному оценивают уровень комфорта в них. Комфортными свои города считают 76% опрошенных, об обратном рассказали 20% россиян, еще 4% затруднились ответить.
Краснодар обладают сильным внешним территориальным брендом. Вместе с Казанью они разделили третье место — за них проголосовали 4% опрошенных. Эксперты считают, что оценки стали результатом кампаний по продвижению внутреннего туризма — отдыхающие приезжают в эти города на отдых, поэтому высоко их оценивают.
Важным критерием комфорта для 29% опрошенных стали возможности досуга и отдыха — чаще всего городам не хватает уличных пространств: пешеходных зон — 35%, рекреационных зон — 32%, пишут «Ведомости».
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