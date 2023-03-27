Сочи и Башкортостан весной свяжет круглогодичный двухэтажный поезд

Поезд Уфа — Имеретинский курорт начнет курсировать 27 мая.

Ходить поезд будет круглогодично по отдельным дням: отправление из Уфы в 07:18, со станции «Имеретинский курорт» — в 18:51. По пути он будет останавливаться на станциях Абдулино, Самара, Сызрань-Город, Сенная, Саратов, Волгоград, Краснодар, Туапсе, Сочи и Адлер.

«В составе поезда — двухэтажные вагоны с кондиционерами, современными туалетами, индивидуальными розетками и магнитными ключ-картами для доступа в купе. В одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски и купе увеличенной площади, оборудованное для маломобильных пассажиров», — сообщает пресс-служба РЖД.

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