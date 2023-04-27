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Сочи и Анапа вошли в тройку популярных направлений для бронирования отелей в мае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochi-i-anapa-voshli-v-trojku-populyarnyh-napravlenij-dlya-bronirovaniya-otelej-v-mae
Сочи и Анапа вошли в тройку популярных направлений для бронирования отелей в мае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Российский сервис бронирования отелей и квартир проанализировав данные о бронировании отелей в мае и определил самые популярные направления.

Сочи занял первое место с 24% заявок на проживание в отелях. Там бронируют отдых продолжительностью 6 дней в среднем за 2,6 тыс. рублей за номер в сутки с человека.

Второе место у Санкт Петербурга — 16% бронирований. В северной столице в мае туристы планируют остановиться в среднем на 4 дня, цена номера в сутки — 2,6 тыс. рублей.

Анапа замыкает тройку лидеров — 8% бронирований в отелях. На курорт едут в среднем на неделю, цена номера в среднем составляет 2,5 тыс. рублей в сутки.

Геленджик занят 5-е место, его опередила Москва. Красная Поляна находится на 9-м месте рейтинга. Замыкает десятку популярных направлений Пятигорск. Также в десятку вошли Казань, Ялта и Кисловодск, сообщает пресс-служба Tvill.ru.

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