Сочи и Анапа вошли в топ-3 дешевых направлений для пляжного отдыха в июне

Эксперты проанализировали цены на отдых на 10 дней на двоих в трехзвездочных отелях и перелетом на период с 19 по 25 июня.

В Сочи отдых на двоих с перелетом и включенными в стоимость завтраками обойдется туристам в почти в 61 тыс. рублей. Почти 62 тыс. рублей будет стоить аналогичный отдых в Анапе.

На третьем месте — Абхазия: там туристы за 10 дней отдыха, перелет и завтраки заплатят почти 39 тыс. рублей.

На 10 месте рейтинга расположился Геленджик — там 10-дневный отдых обойдется в 103 тыс. рублей.

Среди дешевого непляжного отдыха также лидирует Сочи: минимальная цена в горный кластер на двоих на 10 дней — 50,5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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