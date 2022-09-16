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Сочи и Анапа стали самыми востребованными направлениями РФ для путешествий в октябре с детьми

Общество
16.09.2022 09:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochi-i-anapa-stali-samymi-vostrebovannymi-napravleniyami-rf-dlya-puteshestvij-v-oktyabre-s-detmi
Видео канала «Кубань 24»

Соответствующий рейтинг составил сервис бронирования жилья. Выяснилось, что в целом по стране отдыхающие в бархатный сезон в основном выбирают короткие туры выходного дня.

Однако на кубанских курортах россияне останавливаются в среднем на срок до 10 дней. В число популярных направлений осенних вояжей также вошли Санкт-Петербург, Москва и Ялта.

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