Сочи и Анапа стали самыми востребованными направлениями РФ для путешествий в октябре с детьми

Видео канала «Кубань 24»

Соответствующий рейтинг составил сервис бронирования жилья. Выяснилось, что в целом по стране отдыхающие в бархатный сезон в основном выбирают короткие туры выходного дня.

Однако на кубанских курортах россияне останавливаются в среднем на срок до 10 дней. В число популярных направлений осенних вояжей также вошли Санкт-Петербург, Москва и Ялта.

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