Сочи и Абакан свяжут прямые рейсы

Фото unsplash.com

Полеты будут выполняться еженедельно по средам и воскресеньям с 5 октября. Авиакомпания NordStar уже открыла продажу билетов по новому направлению.

Вылеты из Сочи будут происходить по вторникам и субботам в 20:10 по местному времени. Прилет в Абакан — 05:25 по местному времени в среду и субботу соответственно.

Вылеты из Абакана будут происходить по средам в 13:00 и по воскресеньям в 11:10. Прилет в Сочи — в 14:55 и 13:05.

Пассажиры будут летать на Boeing 737–800. Стоимость билета в одну сторону — от 10 тыс. 943 рублей, туда — обратно от 21 тыс. 886 руб.

Читайте также: иорданская авиакомпания выпустила первый самолет на рейс между Амманом и Сочи.