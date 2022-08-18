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Сочи и Абакан свяжут прямые рейсы

Общество
18.08.2022 15:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochi-i-abakan-svyazhut-pryamye-rejsy
Сочи и Абакан свяжут прямые рейсы
Фото unsplash.com

Полеты будут выполняться еженедельно по средам и воскресеньям с 5 октября. Авиакомпания NordStar уже открыла продажу билетов по новому направлению.

Вылеты из Сочи будут происходить по вторникам и субботам в 20:10 по местному времени. Прилет в Абакан — 05:25 по местному времени в среду и субботу соответственно.

Вылеты из Абакана будут происходить по средам в 13:00 и по воскресеньям в 11:10. Прилет в Сочи — в 14:55 и 13:05.

Пассажиры будут летать на Boeing 737–800. Стоимость билета в одну сторону — от 10 тыс. 943 рублей, туда — обратно от 21 тыс. 886 руб.

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