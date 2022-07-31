Иорданская авиакомпания выпустила первый самолет на рейс между Амманом и Сочи

Фото пресс-службы Международного аэропорта Сочи

Первый самолет авиакомпании Fly Jordan Airlines сообщением Амман — Сочи — Амман вылетел в ночь на 31 июля. По традиции воздушное судно Boeing 737-300 прошло через торжественную водную арку.

Чартерные рейсы запланированы до окончания летней авиации. Ближайшие рейсы планируются на 31 июля, 21 и 28 августа. Время в полете займет чуть более двух часов. Прилет в Сочи в 3:45. Вылет — в 5:00.

Первого пассажира поздравили и вручили подарки от аэропорта Сочи гендиректор компании «АвиаДело» Валид Абу Шахла и представитель авиакомпании Fly Jordan Олег Федотов. Первым пассажиром стал Эохаммад Эззеддин, живущий в Краснодаре. Он полетел в Амман к родственникам.

В планах у перевозчика осуществлять круглогодичные полеты из Сочи в Амман, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе воздушной гавани.

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