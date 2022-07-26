«Аэрофлот» в августе запустит прямые рейсы из Сочи в Дубай

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Авиарейсы запустят с 3 августа. Рейсы будут выполняться авиакомпанией «Россия» на самолетах Sukhoi SuperJet 100.

На сайте «Аэрофлота» в расписании появилась информация, что самолеты будут вылетать из Сочи в Дубай по средам в 0:35 и прилетать в 5:15. Обратно рейсы будут отравляться в 6:30 и прилетать в 9:25.

Сейчас российские авиакомпании не выполняют прямые рейсы в Дубай. Рейсы из Москвы в Дубай обслуживают авиакомпании ОАЭ Flydubai и Emirates.

Читайте также: из аэропорта Сочи впервые запустили рейсы в Шарджу.