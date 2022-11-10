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Сочи до 1 декабря получит 26 современных низкопольных автобусов

Общество
10.11.2022 08:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochi-do-1-dekabrya-poluchit-26-sovremennyh-nizkopolnyh-avtobusov
Видео канала «Кубань 24»

Город получит их в лизинг по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Новый общественный транспорт будет работать на природном газе.

Кроме того, в течение двух лет транспортный парк Сочи увеличится еще на полсотни экологичных машин. Их также поставят по профильному нацпроекту.

Автобусы на газовом топливе не загрязняют воздух сернистыми соединениями, а выбросы оксидов азота, тяжелых углеводородов и угарного газа значительно ниже, чем при использовании бензина.

Читайте также: в центре Сочи по ночам будут закрывать проезд из-за ремонта дорог.

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