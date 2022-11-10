Сочи до 1 декабря получит 26 современных низкопольных автобусов

Видео канала «Кубань 24»

Город получит их в лизинг по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Новый общественный транспорт будет работать на природном газе.

Кроме того, в течение двух лет транспортный парк Сочи увеличится еще на полсотни экологичных машин. Их также поставят по профильному нацпроекту.

Автобусы на газовом топливе не загрязняют воздух сернистыми соединениями, а выбросы оксидов азота, тяжелых углеводородов и угарного газа значительно ниже, чем при использовании бензина.

Читайте также: в центре Сочи по ночам будут закрывать проезд из-за ремонта дорог.