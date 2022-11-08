Самые дорогие билеты на поезд в ноябрьские праздники купили в Сочи, Новороссийск и Анапу
В этом году ноябрьские праздники длились с 4 по 6 ноября. Многие россияне брали себе отгулы или отпуск, чтобы отправиться в путешествие.
По данным исследования сервиса планирования путешествий, самый дорогой билет на поезд в ноябрьские праздники купили на «Сапсан» из Москвы в Санкт-Петербург. Он стоил — 23,7 тыс. рублей. Всего в заказе было четыре билета на общую сумму в 95 тыс. рублей.
Второе место рейтинга самых дорогих билетов на поезд заняла поездка из Самары в Москву в мягком вагоне поезда «Жигули». Билет стоил 20,8 тыс. рублей. На третьем месте поездка из Москвы в Адлер и обратно. Три билета в вагон класса «Люкс» поезда «Премиум» обошлись в 73 тыс. рублей.
Также в топ-5 рейтинга самых дорогих билетов на поезда в ноябрьские праздники вошли Москва — Новороссийск: цена билета в вагон класса «Люкс» поезда «Премиум» составила 18 тыс. рублей и Москва — Анапа: цена билета в вагон класса «Люкс» поезда «Премиум» составила 17,7 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости».
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