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Самые дорогие билеты на поезд в ноябрьские праздники купили в Сочи, Новороссийск и Анапу

Общество
08.11.2022 09:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochi-anapa-i-novorossijsk-voshli-v-top-5-samyh-dorogih-zh-d-napravlenij-v-noyabrskie-prazdniki
Самые дорогие билеты на поезд в ноябрьские праздники купили в Сочи, Новороссийск и Анапу
Фото пресс-службы «Кубань Экспресс-Пригород»

В этом году ноябрьские праздники длились с 4 по 6 ноября. Многие россияне брали себе отгулы или отпуск, чтобы отправиться в путешествие.

По данным исследования сервиса планирования путешествий, самый дорогой билет на поезд в ноябрьские праздники купили на «Сапсан» из Москвы в Санкт-Петербург. Он стоил — 23,7 тыс. рублей. Всего в заказе было четыре билета на общую сумму в 95 тыс. рублей.

Второе место рейтинга самых дорогих билетов на поезд заняла поездка из Самары в Москву в мягком вагоне поезда «Жигули». Билет стоил 20,8 тыс. рублей. На третьем месте поездка из Москвы в Адлер и обратно. Три билета в вагон класса «Люкс» поезда «Премиум» обошлись в 73 тыс. рублей.

Также в топ-5 рейтинга самых дорогих билетов на поезда в ноябрьские праздники вошли Москва — Новороссийск: цена билета в вагон класса «Люкс» поезда «Премиум» составила 18 тыс. рублей и Москва — Анапа: цена билета в вагон класса «Люкс» поезда «Премиум» составила 17,7 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости».

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