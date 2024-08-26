Собственный бренд чая планируют создать в Туапсинском районе

В Туапсинском районе заключили соглашение с Субтропическим научным центром РАН. В муниципалитете планируют восстановить плантации «самого северного чая» и создать собственный бренд «Туапсинский чай».

Соглашение о сотрудничестве в этом направлении заключили глава Туапсинского района Сергей Бойко и директор Субтропического научного центра РАН, академик РАН Алексей Рындин.

«Для нас это важное событие: восстановить плантации самого северного чая и создать собственный бренд – Туапсинский чай. Мы обязательно возродим производство туапсинского чая и сделаем его одним из главных брендов нашего района. Начало уже положено», — сказал Бойко.

В советское время площадь чайных плантаций в Туапсе превышала 250 га. На данный момент площадь сократилась до 1,5-2 га.

В пресс-службе Субтропического научного центра РАН, заключенное соглашение также включает в себя создание условий для развития субтропического сельского и лесопаркового хозяйства, сохранение объектов природного и историко-культурного наследия, развитие туристско-рекреационного комплекса, пишет «Деловая газета Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о планах возродить чайные плантации в Туапсинском районе и намерении заключить соглашение с сочинским Субтропическим научным центром РАН Сергей Бойко заявил в июне текущего года. Он сообщал также, что В Шаумяне, на землях бывшего гойтхского чайсовхоза, сохранился Туапсинский научный стационар. На его базе также планируют воссоздать питомник южных растений.