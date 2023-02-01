Собрала семь машин: женщина на иномарке устроила массовое ДТП в Майкопе
Происшествия
01.02.2023 17:38
Авария с участием восьми автомобилей произошла 1 февраля около 14:00 на улице Ленина.
По предварительным данным, 35-летняя местная жительница за рулем Toyota не справилась с управлением. Иномарка протаранила в общей сложности семь двигавшихся в попутном направлении и припаркованных машин.
В результате ДТП никто не пострадал. Все автомобили получили повреждения. Для обеспечения безопасности и во избежание заторов на месте ДТП работали дополнительные наряды ДПС.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции Майкопа устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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