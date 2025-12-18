Прямой эфир

Собиравший сведения для ВСУ на Кубани пенсионер получил 13 лет строгого режима

Происшествия
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Краснодарский краевой суд признал 72-летнего гражданина России виновным в государственной измене. Противоправную деятельность пожилого мужчины выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, мужчина в июне 2023 года самостоятельно связался с представителями СБУ, согласившись конфиденциально сотрудничать с ними, осуществляя техническую и визуальную разведку прибрежных территорий Черного моря.

По заданию представителя СБУ пенсионер весной прошлого года приехал в Краснодарский край. С 19 апреля по 2 мая 2024 года на береговой линии Черного моря в районе Геленджика и Новороссийска он при помощи специального ПО в своем телефоне провел техническую разведку по сбору статистических данных о высокоточном позиционировании спутников, их количестве, уровне сигнала, местоположении базовых станций. Эти сведения, которые могут использоваться против безопасности РФ, он передал представителю СБУ через мессенджер, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело о госизмене. На суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы, с ограничением свободы сроком на 1 год. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Также в счет конфискации взыскано более 131 тыс. рублей, полученных от представителей иностранной разведки для выполнения заданий против безопасности России. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае задержали женщину, финансировавшую подразделения ВСУ.

