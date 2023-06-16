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Собирался поджечь школу: 15-летнего подростка подозревают в подготовке теракта в Армавире

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sobiralsya-podzhech-shkolu-15-letnego-podrostka-podozrevayut-v-podgotovke-terakta-v-armavire
Собирался поджечь школу: 15-летнего подростка подозревают в подготовке теракта в Армавире
Фото t.me/kubansledcom

В Армавире следователи по материалам, предоставленным УФСБ России по Краснодарскому краю, завели уголовное дело в отношении 15-летнего подростка. Ему предъявлено обвинение в приготовлении к совершению террористического акта.

По данным следствия, с апреля по май текущего года несовершеннолетний в целях устрашения решил поджечь одно из общеобразовательных учреждений Армавира. Он изготовил зажигательную смесь и начал изготавливать самодельное оружие. Его подросток хранил в хозпостройке возле своего дома. Злоумышленника задержали 15 мая.  На подростка завели уголовное дело. Оперативное сопровождение по делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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