Бросивший «коктейль Молотова» в здание ФСБ в Краснодаре мужчина получил 8,5 лет колонии

Южный окружной военный суд признал жителя Волгограда виновным по статьям «теракт» и «вандализм».

Мужчину задержали летом 2022 года в Краснодаре. По версии следствия, он бросил «коктейль Молотова» в здание управления ФСБ по Краснодарскому краю. Позже ему также предъявили обвинение в вандализме — за поджог патриотического баннера с надписью «Своих не бросаем» в Краснодаре.

На суде обвиняемый заявил, что кинул «коктейль Молотова» в здание ФСБ «по велению совести». Мужчину приговорили к 8,5 годам лишения свободы, пишет «Коммерсантъ Кубань — Черноморье».

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