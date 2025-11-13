Собираемся в горы зимой: обязательный набор туриста в холода

Настал тот день, когда мы решили совершить зимний поход в горы. Своими глазами оценить суровую, но сказочную красоту. Испытать ранее незнакомое чувство первобытного удовольствия. Мы — люди разумные. Понимаем, что горы не прощают легкомысленного к себе отношения. Поэтому готовимся так, чтобы достойно встретить любые капризы погоды и природы даже если планируется поход выходного дня.

Пусть все пройдет гладко и половина вещей нам не понадобится. Это лучше, чем в экстремальной ситуации будет чего-то не хватать.

Отводим влагу, сохраняем тепло

Для эффективного управления терморегуляцией нашего тела, давно разработана и проверена система многослойной, а точнее трехслойной одежды.

Базовый слой

Нижнее белье необязательно должно быть эстетичным. Кружева и шелк прибережем для другого случая. Выбираем термобелье из синтетики или шерсти, но только не из хлопка. Он впитывает и удерживает влагу, тем самым охлаждая наше тело.

То же самое относится к термоноскам. Берем 2-3 запасные пары из шерсти с добавлением полиэстера или полипропилена.

Промежуточный слой

Подбираем одежду, предназначение которой — сохранение тепла. Идеальный вариант — флисовая толстовка, кофта или мастерка. Они сделаны из «дышащего» материала. Теплого, легкого, мягкого, приятного на ощупь.

На привалах и во время «внезапно» нагрянувших морозов незаменимой вещью станет легкая и очень теплая пуховая куртка. С натуральным или синтетическим наполнителем.

Верхний слой

Мы же знаем куда идем. Горы прогнозов погоды не читают и в любой момент могут сменить затишье на ветер, бурю, ураган, а прозрачное небо затянуть облаками, тучами и обрушить на беспечных туристов снег, дождь или их коктейль.

Для защиты от ветра и осадков берем мембранную штормовую куртку и такие же штаны. Эта часть экипировки должна быть «дышащей», но при этом не продуваемой и влагонепроницаемой. Регулируемый капюшон на штормовке — обязателен.

Обувь

Никаких кроссовок и резиновых сапожек. Только зимние треккинговые ботинки с мембраной и утеплителем на рифленой агрессивной подошве. И на размер больше, чем то в чем мы ходим в городе. Надевать эти ботинки мы будем на толстый носок и чувствовать себя при этом должны свободно, комфортно. Чтобы нигде ничего не терло, не давило и не препятствовало кровообращению.

Головной убор

Неважно какую шапку выбрать — флисовую или шерстяную, бафф или балаклаву. Главное, чтобы она была теплой, закрывала уши, лицо и шею от ветра и осадков.

Перчатки

Модные кожаные лайковые перчатки и ангоровые варежки оставляем дома и берем с собою перчатки системы «два в одном». Тонкие перчатки из флиса или синтетического шелка позволят нам работать с мелкими предметами. Поверх них должен быть не продуваемый слой — плотные варежки или перчатки. Выбирайте что хотите, но помните, что в варежках рукам теплее.

Что у вас, ребята в рюкзаках

Рюкзак выбираем ни большой ни маленький. Объемом на 30-40 литров. В него поместится все, что в случае непредвиденной ситуации спасет нам здоровье и жизнь.

Огонь и свет

«Охотничьи» спички в водонепроницаемом исполнении, зажигалку, огниво упаковываем герметично. Налобный фонарь комплектуем запасом батареек.

Связь и навигация

Возьмем с собой powerbank. Полностью заряженный. Не забываем кабель для телефона. В смартфон загружаем офлайн-карту: Maps.me, OsmAnd или Wikiloc. Если есть возможность берем GPS-навигатор. С ним будет надежнее и спокойнее.

Спутниковый мессенджер/трекер — считается золотым стандартом обеспечения безопасности вне цивилизации.

Аварийно-ремонтный комплект

Термоодеяло — «кокон»

Спасательное покрывало

Индивидуальный сигнальный свисток

Мультитул — многофункциональный инструмент

Ремнабор должен содержать шило, катушку прочной нити, рулон изоленты, запасные шнурки.

Аптечка помимо стандартных препаратов — бинтов, пластырей, антисептика и обезболивающего, должна иметь «зимний» акцент: средство от обморожения, например, гель «Актовегин», 2-3 пары термохимических грелок, солнцезащитный крем с высоким SPF (50+) и гигиеническую помаду.

Питание и гидратация

Никогда не пожалеете, если возьмете в поход термос с горячим чаем, безалкогольным глинтвейном или соком. Из расчета 0,5-1 л на одного человека.

Пластиковую бутылку с водой упаковываем в рюкзак, чтобы вода в ней не превратилась в лед. Но даже если бутылка замерзнет она не деформируется.

Высококалорийная еда в горах не лакомство, а средство быстро восстановить силы. Упаковываем шоколад, орехи, сухофрукты, снеки, энергетические батончики так, чтобы они не замерзли и считаем эти продукты неприкосновенным запасом. Бережем для экстренного случая. Съедаем на обратной дороге.

Специфическое снаряжение

Если есть хоть ничтожно малая вероятность того, что маршрут пройдет по рыхлому глубокому снегу, позаботимся взять с собой снегоступы, лыжные палки, складную лопатку.

Для передвижения по льду, насту, фирну — берем кошки или снабжаем обувь триконями (стальными набойками) или микрошипами. Обязательный элемент снаряжения — солнцезащитные очки или горнолыжная маска.

Перед выходом

Выбирая маршрут, оцените свои силы и силы самого слабого участника группы. О маршруте и предполагаемом времени возвращения сообщите друзьям, родственникам. Всем тем, кто остался дома.

Следите за прогнозом погоды, но помните, что в горах она может меняться моментально, непредсказуемо и несколько раз за день.

В начале пути не надевайте все самое теплое сразу. Во время движения вам должно быть слегка прохладно. Так, чтобы не мерзнуть, но и не сильно вспотеть.

На холоде чувство жажды может притупляться, поэтому, чтобы не допустить обезвоживания организма — пейте через определенные промежутки времени. Даже если вам кажется, что пить не хочется.

Озноб, апатия, нарушение координации — это первые признаки переохлаждения. Обращайте на них внимание и не пропустите. Если почувствовали необходимость — не стесняйтесь попросить сделать привал для отдыха, гигиенических процедур, для того, чтобы переодеться и утеплиться, даже если по плану привал должен быть позже.

