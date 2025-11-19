Logo
Зимнему туристу: пять мест в Краснодарском крае, где точно будет снег

Автор: Александр Свириденко

Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

В массовом сознании туристов, да и местных жителей, Краснодарский край — это прежде всего лето, солнце, жара. Зима на Кубани теплая, короткая, практически бесснежная. Тем не менее, ощутить все настоящие зимние прелести можно и на Кубани.

Есть места, где снег выпадает рано, в достаточно большом объеме и лежит так долго, что позволяет и поваляться в нем, и слепить снеговика и покататься на лыжах, санках, сноубордах. Или просто увидеть — какой он, настоящий снег.

Сугробы самшитовой рощи

Фото yandex.ru/maps

Окруженный горными хребтами и тремя ущельями, в лесистом каньоне реки Курджипс расположился поселок Мезмай Апшеронского района Краснодарского края, основанный в 1868 году казаками Кубанского войска. Когда-то давно — пристанище лесорубов и золотодобытчиков, а с некоторых пор — привлекательное место для путешественников и туристов.

Несмотря на всепроникающую цивилизацию, принесшую свои плоды в этот настоящий «медвежий угол», здесь сохранилась первозданная природа, создающая ощущение гармонии и умиротворения.

Зимой в Мезмае снега выпадает с избытком. Сугробами завалены вечнозеленые самшитовые рощицы, лед сковывает водопады Курджипса и многочисленные ручейки. Скалы ущелий украшаются гирляндами прозрачных сосулек. И при всем этом зимнем великолепии, здесь может быть по-весеннему солнечно.

Среди невысоких живописных гор в районе поселка проложены пешеходные маршруты, разной степени сложности, но все — непременно интересные.

Для туристов в Мезмае есть возможность снять номер от стандартного до класса «люкс» в отелях, гостевых домах, выбрать базу отдыха или гостиницу. При желании можно воспользоваться гостеприимством частного сектора и поселиться в избушке, утопающей в снегу.

Хрустальные водопады

Фото «Кубань 24»

Зимой Гуамское ущелье привлекательно для туристов не менее, чем в любое другое время года. Заснеженные горы и лес, замерзшие водопады, шум незамерзающей реки Курджипс, пышные снежные сугробы создают неповторимое настроение. Проехав по узкоколейной железной дороге на винтажном поезде и полюбовавшись специфическими зимними красотами ущелья, можно согреться чашкой чая, кофе или глинтвейна в кафе, а потом отправится к термальным источникам, расположенным на территории оздоровительных комплексов, гостиниц и баз отдыха в ближайших от Гуамки поселках.

Заснеженные открытые бассейны с горячей водой, температурой +37-39 °С — потрясающее сочетание!

Снега альпийских лугов

Фото «Кубань 24»

Северная и западная часть горного плато Лаго-Наки, расположенная в Апшеронском районе Краснодарского края, с каждым годом привлекает все больше туристов и любителей зимних развлечений со всех просторов нашей необъятной родины. Те, кому зимой не хватает снега — могут быть уверены, что здесь он выпадет непременно.

Санки и лыжи с собой брать не обязательно. На плато достаточно мест, где можно взять напрокат горнолыжный инвентарь, покататься на снегоходах, тюбингах и прочих резиновых ватрушках. Снежные спуски и лыжные трассы небольшой высоты, расположенные на плато Лаго-Наки, подходят для обучения начинающих сноубордистов, лыжников и достаточно безопасного отдыха с детьми.

Разнотравье альпийских лугов засыпано значительным слоем снега и недостатка в зимних забавах не будет.

Поднявшись на оборудованные смотровые площадки можно в этом убедиться, заодно насладившись невероятным видом Кавказских гор и окрестностей.

Туристы могут разместиться в одной из гостиниц на самом плато Лаго-Наки, а так же на базах отдыха, гостевых домах или кемпингах в соседних населенных пунктах.

Вечный снег

Фото google.ru/maps

Шапки снега на еловых и сосновых лапах. Вокруг сугробы. Яркое солнце, но городской слякоти нет и в помине. Это зимний Гузерипль во всей своей красе — заснеженный, солнечный, морозный.

Дорога в этот высокогорный поселок из Краснодара не близкая, но время пролетает незаметно — вдоль красивейшей горной трассы масса достопримечательностей — суровые скалы, живописные ущелья, водопады, мосты, лесные массивы.

В получасе езды от поселка Гузерипль — Партизанская и Яворова поляны. Снег здесь не тает почти всю зиму и поэтому они так привлекательны для любителей покататься на санках, тюбингах и снегоходах.

Чтобы оценить всю красоту окрестностей Гузерипля одного дня недостаточно. Лучше остановиться в комфортабельных номерах одного из отелей и посвятить отпуск или выходные дни изучению местных природных достопримечательностей.

Заповедные места

Фото google.ru/maps

Совершить прогулку по тропам Кавказского биосферного заповедника, среди вековых деревьев заповедного леса или вдоль русла реки Белая. Посетить дольмен, хранящий свои тайны более 5 тысяч лет, полюбоваться с одной из смотровых площадок на Фишт-Оштеновский горный массив.

Гора Фишт, возвышаясь на 2900 метров над уровнем моря, дает начало трем рекам. Свои истоки здесь берут Белая, Пшеха и Шахе. С одного из склонов низвергает воды 160-ти метровый Пшехский водопад. Вершина Фишта покрыта снегом в любое время года. На гору проложены туристические маршруты различной степени сложности. Но в зимнее время безопаснее любоваться красотами Фишта издалека.

Имя второй по высоте горы массива — Оштен переводится с адыгейского языка, как «вечный снег» и полностью себя оправдывает. В древние времена здесь проводили религиозные обряды и ритуалы жрецы обитавших в этой местности племен. Сейчас здесь расположилось современное культовое место — горнолыжный комплекс, привлекающий, как опытных туристов, так и начинающих.

Вопреки прогнозам метеобюро

Фото vk.com/snowparkclubzo

Даже если метеослужбы снега в обозримом будущем не обещают, его можно без труда найти в станице Северской, что в 40 километрах от Краснодара. Точнее не в самой станице, а в «Сноупарке», известном уже далеко за пределами Краснодарского края.

Горки для катания, лыжные и санные трасы здесь оснеживают с помощью специальных устройств. Главное, чтобы температура воздуха в районе станицы Северской была минусовая. С оттепелью даже снеговые пушки не справятся. Но даже теплая погода и отсутствие снега, не препятствуют зимним развлечениям. В «Сноупарке» можно покататься на тюбинге по трассе со специальным покрытием Snow Plast.

Склоны «Сноупарка» хоть невысокие и не отличаются экстремальностью, зато превосходно подходят для семейного отдыха, катания на санках и надувных «ватрушках», а так же для тренировок начинающих лыжников и сноубордистов.

Снежные трассы «Сноупарка» идеальны для новичков – крутых спусков нет, зато есть инструкторы. Приобретать и везти с собой снаряжение не нужно. Все здесь можно взять напрокат. Если вы впервые решили встать на лыжи или освоить сноуборд, чтобы и понять понравится ли вам эти зимние виды спорта — лучшего места можно не искать.

Впрочем, профессионалы тоже скучать здесь не будут — «Сноупарк» идеальное место, для поддержания спортивной формы при отсутствии времени и возможности выбраться на высокогорные лыжные курорты.

Ближе к югу — больше снега

Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

Конечно же нельзя обойти стороной Сочи и Красную Поляну. Зимой краснодарские субтропики становятся центром сноубординга и горных лыж.

Но, даже тем, кто далек от этих популярных активных видов зимнего отдыха и в силу различных причин не хочет или не может кататься на курорте Красная Поляна доступно множество других снежных активностей на свежем воздухе.

Это могут быть прогулки в горах и атмосферная фотосессия в подогреваемом инфинити-бассейне на фоне заснеженных вершин, небольшое путешествие на снегоступах по экотропе «Реликтовый лес» на высоте более 1400 метров над уровнем моря, визит в резиденцию Деда Мороза в парке Wonder Land. Кстати застать самого волшебника здесь можно только зимой. В остальное время прием писем и пожеланий ведут его сказочные помощники.

Здесь же в горах можно познакомиться с удивительными животными, посетив «Ферму северных оленей» или отправится в увлекательный тур по заснеженным  зонам курорта на снегоходах, вдоволь насладившись морозным воздухом и получив незабываемые впечатления.

Так что снег в Краснодарском крае найти можно. Главное места знать!

 

Александр Свириденко - журналист и редактор портала Кубань 24. Специализируется на темах: политика, экономика, мужские лайфхаки

