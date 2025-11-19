Зимнему туристу: пять мест в Краснодарском крае, где точно будет снег

В массовом сознании туристов, да и местных жителей, Краснодарский край — это прежде всего лето, солнце, жара. Зима на Кубани теплая, короткая, практически бесснежная. Тем не менее, ощутить все настоящие зимние прелести можно и на Кубани.

Есть места, где снег выпадает рано, в достаточно большом объеме и лежит так долго, что позволяет и поваляться в нем, и слепить снеговика и покататься на лыжах, санках, сноубордах. Или просто увидеть — какой он, настоящий снег.

Сугробы самшитовой рощи

Окруженный горными хребтами и тремя ущельями, в лесистом каньоне реки Курджипс расположился поселок Мезмай Апшеронского района Краснодарского края, основанный в 1868 году казаками Кубанского войска. Когда-то давно — пристанище лесорубов и золотодобытчиков, а с некоторых пор — привлекательное место для путешественников и туристов.

Несмотря на всепроникающую цивилизацию, принесшую свои плоды в этот настоящий «медвежий угол», здесь сохранилась первозданная природа, создающая ощущение гармонии и умиротворения.

Зимой в Мезмае снега выпадает с избытком. Сугробами завалены вечнозеленые самшитовые рощицы, лед сковывает водопады Курджипса и многочисленные ручейки. Скалы ущелий украшаются гирляндами прозрачных сосулек. И при всем этом зимнем великолепии, здесь может быть по-весеннему солнечно.

Среди невысоких живописных гор в районе поселка проложены пешеходные маршруты, разной степени сложности, но все — непременно интересные.

Для туристов в Мезмае есть возможность снять номер от стандартного до класса «люкс» в отелях, гостевых домах, выбрать базу отдыха или гостиницу. При желании можно воспользоваться гостеприимством частного сектора и поселиться в избушке, утопающей в снегу.

Хрустальные водопады

Зимой Гуамское ущелье привлекательно для туристов не менее, чем в любое другое время года. Заснеженные горы и лес, замерзшие водопады, шум незамерзающей реки Курджипс, пышные снежные сугробы создают неповторимое настроение. Проехав по узкоколейной железной дороге на винтажном поезде и полюбовавшись специфическими зимними красотами ущелья, можно согреться чашкой чая, кофе или глинтвейна в кафе, а потом отправится к термальным источникам, расположенным на территории оздоровительных комплексов, гостиниц и баз отдыха в ближайших от Гуамки поселках.

Заснеженные открытые бассейны с горячей водой, температурой +37-39 °С — потрясающее сочетание!

Снега альпийских лугов

Северная и западная часть горного плато Лаго-Наки, расположенная в Апшеронском районе Краснодарского края, с каждым годом привлекает все больше туристов и любителей зимних развлечений со всех просторов нашей необъятной родины. Те, кому зимой не хватает снега — могут быть уверены, что здесь он выпадет непременно.

Санки и лыжи с собой брать не обязательно. На плато достаточно мест, где можно взять напрокат горнолыжный инвентарь, покататься на снегоходах, тюбингах и прочих резиновых ватрушках. Снежные спуски и лыжные трассы небольшой высоты, расположенные на плато Лаго-Наки, подходят для обучения начинающих сноубордистов, лыжников и достаточно безопасного отдыха с детьми.

Разнотравье альпийских лугов засыпано значительным слоем снега и недостатка в зимних забавах не будет.

Поднявшись на оборудованные смотровые площадки можно в этом убедиться, заодно насладившись невероятным видом Кавказских гор и окрестностей.

Туристы могут разместиться в одной из гостиниц на самом плато Лаго-Наки, а так же на базах отдыха, гостевых домах или кемпингах в соседних населенных пунктах.

Вечный снег

Шапки снега на еловых и сосновых лапах. Вокруг сугробы. Яркое солнце, но городской слякоти нет и в помине. Это зимний Гузерипль во всей своей красе — заснеженный, солнечный, морозный.

Дорога в этот высокогорный поселок из Краснодара не близкая, но время пролетает незаметно — вдоль красивейшей горной трассы масса достопримечательностей — суровые скалы, живописные ущелья, водопады, мосты, лесные массивы.

В получасе езды от поселка Гузерипль — Партизанская и Яворова поляны. Снег здесь не тает почти всю зиму и поэтому они так привлекательны для любителей покататься на санках, тюбингах и снегоходах.

Чтобы оценить всю красоту окрестностей Гузерипля одного дня недостаточно. Лучше остановиться в комфортабельных номерах одного из отелей и посвятить отпуск или выходные дни изучению местных природных достопримечательностей.

Заповедные места

Совершить прогулку по тропам Кавказского биосферного заповедника, среди вековых деревьев заповедного леса или вдоль русла реки Белая. Посетить дольмен, хранящий свои тайны более 5 тысяч лет, полюбоваться с одной из смотровых площадок на Фишт-Оштеновский горный массив.

Гора Фишт, возвышаясь на 2900 метров над уровнем моря, дает начало трем рекам. Свои истоки здесь берут Белая, Пшеха и Шахе. С одного из склонов низвергает воды 160-ти метровый Пшехский водопад. Вершина Фишта покрыта снегом в любое время года. На гору проложены туристические маршруты различной степени сложности. Но в зимнее время безопаснее любоваться красотами Фишта издалека.

Имя второй по высоте горы массива — Оштен переводится с адыгейского языка, как «вечный снег» и полностью себя оправдывает. В древние времена здесь проводили религиозные обряды и ритуалы жрецы обитавших в этой местности племен. Сейчас здесь расположилось современное культовое место — горнолыжный комплекс, привлекающий, как опытных туристов, так и начинающих.

Вопреки прогнозам метеобюро

Даже если метеослужбы снега в обозримом будущем не обещают, его можно без труда найти в станице Северской, что в 40 километрах от Краснодара. Точнее не в самой станице, а в «Сноупарке», известном уже далеко за пределами Краснодарского края.

Горки для катания, лыжные и санные трасы здесь оснеживают с помощью специальных устройств. Главное, чтобы температура воздуха в районе станицы Северской была минусовая. С оттепелью даже снеговые пушки не справятся. Но даже теплая погода и отсутствие снега, не препятствуют зимним развлечениям. В «Сноупарке» можно покататься на тюбинге по трассе со специальным покрытием Snow Plast.

Склоны «Сноупарка» хоть невысокие и не отличаются экстремальностью, зато превосходно подходят для семейного отдыха, катания на санках и надувных «ватрушках», а так же для тренировок начинающих лыжников и сноубордистов.

Снежные трассы «Сноупарка» идеальны для новичков – крутых спусков нет, зато есть инструкторы. Приобретать и везти с собой снаряжение не нужно. Все здесь можно взять напрокат. Если вы впервые решили встать на лыжи или освоить сноуборд, чтобы и понять понравится ли вам эти зимние виды спорта — лучшего места можно не искать.

Впрочем, профессионалы тоже скучать здесь не будут — «Сноупарк» идеальное место, для поддержания спортивной формы при отсутствии времени и возможности выбраться на высокогорные лыжные курорты.

Ближе к югу — больше снега

Конечно же нельзя обойти стороной Сочи и Красную Поляну. Зимой краснодарские субтропики становятся центром сноубординга и горных лыж.

Но, даже тем, кто далек от этих популярных активных видов зимнего отдыха и в силу различных причин не хочет или не может кататься на курорте Красная Поляна доступно множество других снежных активностей на свежем воздухе.

Это могут быть прогулки в горах и атмосферная фотосессия в подогреваемом инфинити-бассейне на фоне заснеженных вершин, небольшое путешествие на снегоступах по экотропе «Реликтовый лес» на высоте более 1400 метров над уровнем моря, визит в резиденцию Деда Мороза в парке Wonder Land. Кстати застать самого волшебника здесь можно только зимой. В остальное время прием писем и пожеланий ведут его сказочные помощники.

Здесь же в горах можно познакомиться с удивительными животными, посетив «Ферму северных оленей» или отправится в увлекательный тур по заснеженным зонам курорта на снегоходах, вдоволь насладившись морозным воздухом и получив незабываемые впечатления.

Так что снег в Краснодарском крае найти можно. Главное места знать!

Читать также:

Тропы, воздух и природа: топ-7 терренкуров Краснодарского края