Собчак посвятила отключениям света на курортах Кубани сразу три поста за сутки

В своем Telegram-канале «Кровавая барыня», аудитория которого насчитывает почти 1 млн 200 тыс. подписчиков, Ксения Собчак рассказала о сложной ситуации с отключениями электричества из-за жары в Краснодарском крае.

Первый пост 18 июля в 14:29 экс-ведущая скандального телепроекта «Дом 2» посвятила Геленджику, жители которого пожаловались на перебои со светом. Из-за неработающих холодильников у некоторых людей испортились лекарства и еда. Много неудобств горожанам и гостям курорта доставляют неработающие лифты и невозможность зарядить аккумуляторы телефонов и ноутбуков.

Собчак также напомнила о рекомендациях «Геленджикэлектросети», где попросили «рационально использовать электрическую энергию» — не пользоваться сразу несколькими электроприборами, не включать больше одного кондиционера, а работу стиральной машины перенести на темное время суток.

Второе сообщение блогер опубликовала в тот же день в 23:16. Вывод о том, что «жители Анапы собираются в центре, чтобы зарядить телефоны» она сделала, опираясь на слова женщины, которая сняла ярко освещенную набережную курорта, куда она пришла пополнить аккумулятор смартфона, потому что в ее доме постоянно отключают электроэнергию. Несмотря на то, что на видео лишь несколько многоэтажек, оставшихся без света, «Кровавая барыня» написала, что «вторые сутки город обесточен».

И наконец, уже за полночь 19 июля Собчак опубликовала короткую заметку о ситуации в Ейске. В ней популярный блогер утверждает, что ЛЭП приморского города не справляются с нагрузками. Такое умозаключение она сделала, основываясь еще на одном видеоролике, автор которого снял искрящий провод, проложенный вдоль улицы.

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